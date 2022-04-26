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Энергетика
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ЕС обсуждает установление предельной цены на российскую нефть

ЕС обсуждает установление предельной цены на российскую нефть
Дискуссии о новых ограничениях ЕС на российские энергоресурсы набирают обороты

Европейский Союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

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Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ — это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, который обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций.   

"Идут переговоры о том, чтобы найти лучший способ лишить Путина доходов, в которых он нуждается", — сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

Аналитики говорят, что другой альтернативой может быть введение тарифа ЕС на российскую нефть, что вынудит Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Страны-члены ЕС расходятся во мнениях относительно того, насколько агрессивно действовать против российской энергетики, которая лежит в основе экономики страны.   

Германия и другие страны исключили однодневный запрет на импорт российской нефти, потому что это нанесет ущерб их собственной промышленности, в то время как чиновники ЕС опасаются, что запрет может привести к росту цен на нефть и даже увеличить доходы Кремля.

Берлин также настороженно относится к альтернативам, включая ограничение цен на российскую нефть. Тем не менее, дискуссии о новых ограничениях ЕС на российские энергоресурсы набирают обороты.  

Отметим, что Россия обеспечивает более четверти импорта сырой нефти в ЕС, а государства-члены заплатили Москве более 13 миллиардов евро за нефть с начала войны с Украиной.

Напомним, что высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что полное эмбарго или карательные тарифы на импорт российской нефти и газа со стороны стран-членов Европейского Союза недостаточны. 

Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций против России, а Брюссель готовит полную оценку воздействия запрета на нефть в рамках возможных дальнейших мер.

Отметим, Европа закупит нефть в ОАЭ для замены российского сырья. Так, Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая.

Автор:
Светлана Манько