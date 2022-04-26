ЄС обговорює встановлення граничної ціни на російську нафту

Європейський Союз розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на нафту з РФ, щоб вдарити по доходам Кремля та уникнути негайного запровадження ембарго на імпорт російських енергоресурсів.

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Про це повідомляє британська газета Financial Times.

За даними видання, встановлення верхньої межі ціни на нафту з РФ — це один із варіантів обмежувальних заходів на імпорт російської нафти, який обговорюється в контексті шостого пакету антиросійських санкцій.

"Йдуть переговори про те, щоб знайти найкращий спосіб позбавити Путіна доходів, яких він потребує", — сказав співрозмовник видання, знайомий із ходом переговорів.

Аналітики кажуть, що іншою альтернативою може бути запровадження тарифу ЄС на російську нафту, що змусить Росію зменшити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Країни-члени ЄС розходяться у думках щодо того, наскільки агресивно діяти проти російської енергетики, яка є основою економіки країни.

Німеччина та інші країни виключили одноденну заборону на імпорт російської нафти, бо це завдасть шкоди їхній власній промисловості, тоді як чиновники ЄС побоюються, що заборона може призвести до зростання цін на нафту і навіть збільшити доходи Кремля.

Берлін також насторожено ставиться до альтернатив, включаючи обмеження цін на російську нафту. Проте дискусії щодо нових обмежень ЄС на російські енергоресурси набирають обертів.

Зазначимо, що Росія забезпечує понад чверть імпорту сирої нафти в ЄС, а держави-члени заплатили Москві понад 13 мільярдів євро за нафту з початку війни з Україною.

Нагадаємо, що високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що повне ембарго чи каральні тарифи на імпорт російської нафти та газу з боку країн-членів Європейського Союзу є недостатніми.

Деякі країни ЄС наполягають на шостому пакеті санкцій проти Росії, а Брюссель готує повну оцінку впливу заборони на нафту в рамках подальших заходів.

Зазначимо, що Європа закупить нафту в ОАЕ для заміни російської сировини. Так, французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер із нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня.