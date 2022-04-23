США та ЄС розробляють варіанти скорочення нафтових доходів Росії – ЗМІ

Представники США та Європейського союзу розглядають можливості щодо обмеження імпорту нафти до країн Європейського Союзу з Російської Федерації.

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Як передає Bloomberg із посиланням на свої анонімні джерела, США та ЄС також обговорюють можливі варіанти скорочення доходів, які Росія одержує від продажу своїх сировинних ресурсів.

За інформацією видання, варіанти включають повну заборону на постачання, встановлення цінового порога та використання розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку, яку отримала РФ після початку війни проти України.

При цьому, як заявив про дин із джерел Bloomberg, мета переговорів – з'ясувати, який «максимально сильний удар» можна завдати президенту Росії Володимиру Путіну.

Одна з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Як стверджують джерела, Євросоюз може висунути пропозиції щодо обговорення країнам ЄС вже наступного тижня.

Зокрема, як заявив один із співрозмовників Bloomberg, державам Євросоюзу буде простіше домовитися про обмеження імпорту нафти, ніж щодо ембарго на дизельне паливо та іншу продукцію.

22 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що різке ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, а призведе лише до серйозної економічної кризи у ФРН та всій Європі.

Він додав, що в результаті ембарго може постраждати вся європейська економіка, що створило б складнощі для фінансування відновлення України після війни.

Нагадаємо, на початку наступного тижня Євросоюз готується запровадити шостий пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій включатиме "певну заборону" на імпорт російської нафти.