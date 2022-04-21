Австрія повністю відмовилася від нафти із РФ

Після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися від закупівель російської нафти.

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Про це повідомляє Kurier із посиланням на представника австрійської компанії OMV Group.

"Обсяги закупівлі нафти в Росії завжди були дуже низькими... ми замінили її іншою нафтою з ринку", — цитує видання представника OMV Group.

Згідно з даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, в 2021 році тільки 7,8%, або 596 тисяч тонн, австрійського імпорту нафти припало на РФ.

В той же час головним постачальником нафти в Австрію вже багато роки є Казахстан — на нього припадає 38,9% від усього імпорту.

На другому місці з постачання нафти в Австрію займає Лівія ( 22,1%), на третьому — Ірак (20,7%).

Раніше повідомлялося, що Німеччина до початку літа збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти, до кінця року відмовитися від неї, а потім розпочати процес відмови від газу з РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз збирається запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти та газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.