Без експорту нафти Росія втратить 40% своїх доходів, — радник Зеленського

Якщо західні держави відмовляться від російської нафти, державний бюджет РФ втратить близько 40% доходів.

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На цьому наголосив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

"Приблизно 40% доходів держбюджету Росії – нафтові надходження, $1 млрд на день. Можна лише уявити, скільки зброї можна купити за ці кошти. Не буде цього джерела функціонування їх економіки. Це означає, що в їхньому державному бюджеті з'явиться дірка в 40%. Єдина можливість функціонування економіки за такої діри — розкручувати інфляцію. Вони вже зараз втягуються в спіраль спочатку галопуючої інфляції, а потім гіперінфляції, яка звичайними методами не зупиняється", — сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив у вівторок, 19 квітня, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".