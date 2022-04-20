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Без экспорта нефти Россия лишится 40% своих доходов, — советник Зеленского
Если западные государства откажутся от российской нефти, государственный бюджет РФ потеряет около 40% доходов.
Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.
"Примерно 40% доходов госбюджета России – нефтяные поступления, $1 млрд в день. Можно только представить, сколько оружия можно купить на эти средства. У них не будет этого источника функционирования их экономики. Это значит, что в их государственном бюджете появится дыра в 40%. Единственная возможность функционирования экономики при такой дыре — раскручивать инфляцию. Они уже сейчас втягиваются в спираль сначала галопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции, которая обычными методами не останавливается", — сказал он.
Напомним, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, 19 апреля, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".Подписывайтесь на наш YouTube канал