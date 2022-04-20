Без экспорта нефти Россия лишится 40% своих доходов, — советник Зеленского

Если западные государства откажутся от российской нефти, государственный бюджет РФ потеряет около 40% доходов.

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Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Примерно 40% доходов госбюджета России – нефтяные поступления, $1 млрд в день. Можно только представить, сколько оружия можно купить на эти средства. У них не будет этого источника функционирования их экономики. Это значит, что в их государственном бюджете появится дыра в 40%. Единственная возможность функционирования экономики при такой дыре — раскручивать инфляцию. Они уже сейчас втягиваются в спираль сначала галопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции, которая обычными методами не останавливается", — сказал он.

Напомним, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, 19 апреля, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".