Германия собирается отказаться от российского газа — МИД

Германия к началу лета собирается вполовину уменьшить импорт российской нефти, к концу года отказаться от нее, а затем начать процесс по отказу от газа из РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Spiegel.

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"Мы допустили ошибки в этой области, но сейчас мы не можем повернуть время вспять, мы не можем этого исправить", — сказала Бербок.

Она отметила, что все поставки газа должны быть прекращены "скорее сегодня, чем завтра",

"Поэтому я здесь совершенно четко говорю: да, Германия также полностью отказывается от импорта энергоносителей из России", — заявила министр.

"К лету мы вдвое сократим нефть и к концу года будем на нуле, а затем по общеевропейской дорожной карте последует газ", — добавила она.

Напомним, Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, 19 апреля, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.