МИД Германии заявил о ее исторической ответственности не только за Украину, но и за Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что ее страна ввиду деяний, совершенных во время Второй мировой войны, несет историческую ответственность перед всеми странами СССР, то есть и перед Россией, а не только перед Украиной.

Об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke, размещенном также на сайте немецкого МИД, в ответ на вопрос о правомерности сравнения в этом контексте Украины с Израилем, сделанного ранее украинским послом в Германии Андреем Мельником.

"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там людям невероятные страдания. Да, именно поэтому мы также несем историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации", — заявила министр.

Напомним, что в начале января в интервью изданию Spiegel Мельник заявил, что Германия "несет за Украину такую ​​же историческую ответственность, как и за Израиль", в связи с чем, по его мнению, немецкие власти должны предоставить Украине оборонное вооружение ввиду опасности российского вторжения.

Перед этим Бербок в интервью агентству dpa заявила, что сейчас приоритетной задачей ее страны в российско-украинском вопросе является недопущение военной эскалации, не став отвечать на поставленный ей вопрос о возможности поставок оружия в Украину.

В середине декабря немецкое издание Bild сообщило подробности истории с блокированием Германией поставок вооружения Украине через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Сообщалось, что Украина в начале 2021 года оплатила 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, однако в мае их поставка была заблокирована Германией и Нидерландами. Причем последние выступили против якобы лишь по просьбе соседней страны, не желавшей оказаться единственной с такой позицией, и блокировку инициировала лично канцлер Ангела Меркель.

Отметим, что вскоре после этой блокировки президент Украины Владимир Зеленский демонстративно принял у себя соратника Бербок по партии "Зеленые" Роберта Хабека при том, что эта партия была в оппозиции к действующему правительству Меркель, и поблагодарил его за выраженную им тогда поддержку предоставления Украине летального вооружения. При этом о самой Меркель Зеленский тогда сказал, что "ожидал от нее большего" в вопросе помощи Украине.

Однако после прихода "Зеленых" к власти в рамках коалиции с Социал-демократической партией Германии их позиция о предоставлении Украине вооружения сменилась на противоположную.

Отметим также, что 24 января профильные комитеты Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству выступили с открытым обращением к Бундестагу, в котором в весьма обиженном тоне призвали немецких коллег как-то повлиять на политику правительства Германии по вопросу предоставления оружия Украине.