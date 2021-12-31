Глава МИД Германии о возможности поставок оружия Украине: "Не хотим эскалации"

Министр иностранных дел Германии и сопредседатель партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что сейчас приоритетной задачей ее страны в российско-украинском вопросе является недопущение военной эскалации.

Об этом она сказала в интервью информагентству dpa, отвечая на вопрос о возможности поставок вооружения Украине, в поддержку которой высказывался до прихода во власть в качестве вице-канцлера и министра экономики другой сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек.

При этом Бербок не стала вообще отвечать на поставленный вопрос напрямую, дав тем самым понять, что считает неуместным об этом говорить в условиях вероятного полномасштабного вторжения России в Украину, о котором в последний месяц активно говорят лидеры стран Запада.

"И страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России. Если мы изложим все свои варианты действий, то у нас получится длинный список. Однако сейчас наша приоритетная задача — не допустить дальнейшей эскалации", — заявила она.

По словам главы немецкого МИД, этого можно добиться только с помощью дипломатии в Нормандском формате, а также через совет Россия — НАТО и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ответ на уточняющий вопрос, означает ли сказанное, что Бербок отвергает идею поставок любого оружия в Украину, та ответила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Напомним, что немецкое издание Bild недавно сообщило подробности истории с блокированием Германией поставок вооружения Украине через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Сообщалось, что Украина оплатила в начале 2021 года 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, однако в мае их поставка была заблокирована Германией и Нидерландами. Причем последние выступили против якобы лишь по просьбе соседней страны, не желавшей оказаться единственной с такой позицией, и блокировку инициировала лично канцлер Ангела Меркель.

Отметим, что вскоре после этой блокировки президент Украины Владимир Зеленский демонстративно принял у себя Хабека, бывшего тогда в оппозиции к действующему правительству Меркель, и поблагодарил за поддержку предоставления Украине летального вооружения. При этом о самой Меркель Зеленский тогда сказал, что "ожидал от нее большего" в вопросе помощи Украине.