Литва готова передать Украине летальное оружие — глава Минобороны Анушаускас

Литва готова передать Украине летальное оружие. Об этом заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, обратив внимание на то, что страна готова пойти на такой шаг на фоне угрозы военного вторжения России в Украину, сообщает издание LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", — сказал Анушаускас во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Глава Минобороны Литвы не уточнил, какое именно летальное оружие Украина может получить. Он объяснил, что пока не может разглашать эту информацию, так как в процесс вовлечены несколько сторон.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", — рассказал министр национальной обороны Литвы.

На своей странице в Facebook он добавил, что только сильная поддержка Украины, не только дипломатическими, политическими или экономическими, но и военными средствами, остановит Россию и ее агрессию.

Во время совместной пресс-конференции министры обороны Литвы и Германии прокомментировали предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Анушаускас и Ламбрехт подчеркнули, что Россия не может указывать НАТО, как альянс должен строить свою политику, или инициировать разделение Европы на "сферы влияния".

Более того, Ламбрехт высказалась за ужесточение персональных санкций против руководства России. Она заявила, что ответственные лица за агрессию против Украины должны испытать “персональные последствия”.

В свою очередь в НАТО заявили, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или право каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В свою очередь власти США заявили, что они ознакомились с предложенным Россией проектом соглашения РФ с НАТО, запрещающим членство Украины в альянсе, и готовятся ответить на него на следующей неделе.

При этом Россия уже начала открыто угрожать НАТО. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.