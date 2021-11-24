В Германии объявили о новой коалиции: после Меркель канцлером будет социал-демократ Шольц

В Германии завершились переговоры о создании новой правительственной коалиции между Социал-демократической партией Германии, партией "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партией, получившей прозвище “светофорная” (по партийным цветам этих политсил).

Как передает DW, коалиционное соглашение было представлено тремя партиями 24 ноября в Берлине. Консультации в рамках его составления шли более месяца с 21 октября — сначала в 22 рабочих группах, а затем между партийными делегациями на высшем уровне.

Согласно 177-страничному документу, три партии хотят ускорить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также с 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль", при которой бюджетные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно из доходов бюджета. Отойти от нее Германии временно пришлось из-за пандемии.

Особое внимание представители трех партий уделили борьбе с пандемией Covid-19. В частности, планируется создать постоянный антикризисный штаб из представителей земель и представителей федерального уровня при офисе канцлера в Берлине. Кроме того, партнеры по коалиции договорились выделить 1 млрд евро на выплаты медперсоналу из-за повышенных нагрузок в условиях эпидемии.

В ближайшие 10 дней всем трем партиям еще формально предстоит проголосовать в поддержку коалиционного договора. Его достижение завершает 16-летнее правление в Германии "Христианско-демократического союза" и Ангелы Меркель в роли канцлера.

Новое правительство должен будет возглавить кандидат от СДПГ Олаф Шольц, при этом все кандидатуры министров пока официально не объявлены. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

В свою очередь, как сообщает издание Bild, социал-демократам отойдут, кроме поста канцлера, министерства внутренних дел, обороны, строительства и жилищного фонда, труда и социальных вопросов, здравоохранения, а также экономического сотрудничества.

Шольц при этом и сейчас является вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель. До этого он с 2011 по 2018 год был мэром Гамбурга, а в 2007-2009 годах министром труда и социальных вопросов в первом правительстве Меркель.

"Зеленым" же должны достаться министерства экономики и климата, иностранных дел, по делам семьи, сельского хозяйства, а также окружающей среды.

Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровизации, образования и исследований (на эти должности партия предложила соответственно Кристиана Линднера, Марко Бушмана, Фолькера Виссинга и Беттину Штарк-Ватцингер).

Также известно, что МИД возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, а Министерство экономики и климата — другой сопредседатель этой партии Роберт Хабек.

Отметим, что по результатам прошедших 26 сентября парламентских выборов СДПГ получила 206 мандатов в Бундестаге, "Зеленые" - 118, а СвДП - 92. В свою очередь, ХДС и ее партнерская партия "Христианско-социальный союз Баварии" получили лишь 197 мест в парламенте. Кроме того, в него попали "Альтернатива для Германии" (83 депутата) и "Левые" (39 депутатов). Таким образом, новосозданная коалиция сможет рассчитывать на поддержку 416 депутатов из 736.