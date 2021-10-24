Общество 50 минут назад

Германия пожертвовала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Кроме Украины вакцины от Германии также получили Вьетнам, Египет, Гана, Намибия и Таиланд

Украина получит 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 Украина получит 1,5 млн доз вакцины от COVID-19
Украина получит 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше вакцин от Германии получил Вьетнам — 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая — по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 000 доз должны быть отправлены в Таиланд.

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А начиная с октября, все вакцины от производителя Johnson & Johnson, которые будут поступать в Германию, сразу передаются в программу COVAX.

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, которые должны в основном распределяться через COVAX. Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавируса, из них 1,6 млрд непосредственно в различные инициативы ВОЗ.

Напомним, 10 октября Германия закрыла свои границы для туристов из Украины, которые не прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

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