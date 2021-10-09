Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев

10 октября Германия закрывает свои границы для туристов из Украины, которые не прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передает Deutsche Welle.

Как информирует издание, люди, которые въезжают на территорию Германии из Украины, за исключением тех, кто полностью привит или выздоровел от COVID-19, должны отбыть 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам негативного теста.

Кроме Украины, с 10 октября в список зон высокого риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия.

В то же время, из перечня исключили Азербайджан, Индонезию, Казахстан и Колумбию, а также ряд территорий, принадлежащих Франции, и две провинции Норвегии.

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Германия признает не все типы вакцин. Список одобренных опубликован на сайте Института Пауля Эрлиха. Сейчас в него входят только четыре вакцины, среди которых нет китайского препарата CoronaVac, который часто применяется в Украине:

– BioNTech/Pfizer;

– Moderna;

– AstraZeneca;

– Johnson & Johnson (Janssen).

С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 полных дней. Если человек сделал последнюю прививку 1 октября (нулевой день), сертификат для въезда в Германию начинает полноценно действовать 16 октября.

Сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.

Германия признает документы в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то его нужно предъявить в оригинале. Фотографию бумажного документа нельзя показать с экрана мобильного телефона в качестве доказательства, отмечается на сайте Минздрава Германии.

Украина внесена в список стран высокого риска, перед поездкой в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте einreiseanmeldung.de. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста.

После заполнения анкеты система выдаст PDF-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилету в Германию.

По данным Avianews, туристическая страховка для посещения Германии стоит 190 грн на одну неделю. Страховой полис можно заказать через интернет и получить на электронную почту. Затем его можно сохранить на мобильный телефон или распечатать и взять с собой в дорогу.

Германия разрешает транзит через свою территорию в другие страны Шенгенской зоны и третьи страны. Турист должен предъявить доказательства, что он следует дальше. С собой необходимо иметь документы о том, что человеку разрешен въезд в страну назначения.

Напомним, с 25 июня 2021 года Германия разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

В частности, право въезда в Германию имели те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В июле канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.