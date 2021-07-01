В Евросоюзе 7 стран открыли въезд иностранцам, привитым индийской вакциной Covishield

В Европейском Союзе семь стран одобрили для путешественников вакцину Covishield — индийскую версию Vaxzevria от AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.
Об этом сообщает BBC.
В частности, разрешили въезд Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.
Эстония также подтвердила, что признает для прибывающих путешественников все вакцины, авторизованные Индией.
Кроме того, Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.
Ранее исполнительный директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла пообещал решить проблему с непризнанием в Евросоюзе сертификатов вакцинации вакциной CoviShield.
Как известно, Евросоюз признает сертификаты вакцинации только вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca, произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca.
Напомним, CoviShield — вакцина против коронавируса (COVID-19), которую Индия производит по лицензии Oxford University/AstraZeneca.
Именно такой вакциной массово прививали украинцев.
Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.
В Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.