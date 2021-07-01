В Евросоюзе 7 стран открыли въезд иностранцам, привитым индийской вакциной Covishield

В Европейском Союзе семь стран одобрили для путешественников вакцину Covishield — индийскую версию Vaxzevria от AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.

Об этом сообщает BBC.

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В частности, разрешили въезд Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

Эстония также подтвердила, что признает для прибывающих путешественников все вакцины, авторизованные Индией.

Кроме того, Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.

Ранее исполнительный директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла пообещал решить проблему с непризнанием в Евросоюзе сертификатов вакцинации вакциной CoviShield.

Как известно, Евросоюз признает сертификаты вакцинации только вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca, произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca.

Напомним, CoviShield — вакцина против коронавируса (COVID-19), которую Индия производит по лицензии Oxford University/AstraZeneca.

Именно такой вакциной массово прививали украинцев.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.

В Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.