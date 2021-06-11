Международное свидетельство о вакцинации: для чего его выдают и как оно выглядит (ФОТО)

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что каждый украинец, который получил две дозы вакцины от COVID-19, может получить подтверждающий документ — Международное свидетельство о вакцинации. Но рассчитывать, что этот документ сможет "открыть" границы соседних стран, в частности Европейского Союза, рано: он будет действителен только в тех странах, которые признают подобные сертификаты. В то же время ЕС пока находится на этапе внедрения другого документа — так называемого "ковидного сертификата" с информацией не только о прививках, но и перенесенной коронавирусной инфекции и всех сделанных ПЦР-тестах. Ожидается, что для свободного пересечения границ с 1 июля будет использоваться именно он.

Delo.ua узнало, как выглядит Международное свидетельство о вакцинации, и рассказывает, где его получить и что оно дает.

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Как сообщают в Минздраве, получить этот документ можно после полной вакцинации от COVID-19 — то есть двумя дозами любой из вакцин — у семейного врача или в медучреждении, которое подключено к электронной системе здравоохранения.

Это свидетельство — бумажный документ, который составляется на двух языках, английском или французском, а также на украинском. В него вносятся персональные данные о пациенте и информация о вакцинации: название препарат и дата, когда были сделаны уколы. Также на документе обязательно должен быть штамп учреждения здравоохранения, подпись врача и пациента. Срок действия такого документа составляет год, но при необходимости он может быть продлен.

Важно понимать, что считаться действительным этот документ будет лишь в том случае, если в нем указана вакцина, которую для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Хорошая новость в том, что в Украине таковыми являются все используемые вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca разных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Получить подобный документ может и пациент, у которого есть противопоказания для прививки от COVID-19: это будет не свидетельство о вакцинации, а письменное разъяснение на украинском и английском языках причин противопоказаний.

В Минздраве отмечают, что Международные сертификаты выдаются для предъявления при пересечении границы, если это необходимо. Но важно отметить, что речь идет о въезде только в те страны, которые такие документы признают. Пока официально известно лишь о том, что этот документ готова признавать Венгрия. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с 11 июня украинцы смогут пересекать границу с этой страной.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Как рассказала Delo.ua киевлянка Надежда Омельчук, получившая такой сертификат, не прояснил практическую пользу этого документа и семейный врач. У конкретного специалиста она была первым пациентом, запросившим его выдачу. Более того, как сообщила ей семейный врач, она сама получила инструкции о заполнении документа лишь накануне.

Тем не менее, процесс его выдачи прост: можно заранее прислать врачу свои данные на нужном языке, а потом приехать и забрать документ, а можно сделать все сразу. Оформление происходит быстро и бесплатно, рассказала Омельчук.

Выглядит документ вот так:

В то же время в Минздраве подчеркивают: не стоит путать Международной свидетельство о вакцинации с так называемым "ковидным сертификатом" (еще его называют "ковидный паспорт" или "зеленый сертификат").

Этот документ разработали ЕС и Всемирная организация здравоохранения. Украина также планирует создать его с учетом их требований и по образцу Digital Green Certificate Евросоюза и Smart Vaccination Certificate ВОЗ и внедрять уже с 1 июля 2021 года.

Впрочем, по информации министра Кабинета министров Олега Немчинова, реально запустить такие сертификаты Украина сможет через 10-14 дней после того, как это сделает ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует сделать это с 1 июля.

Разница между этими двумя сертификатами в том, что в отличие от документа, который в Украине уже можно получить, "ковидный" будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о перенесенной коронавирусной инфекции и негативных ПЦР-тестах.

Этот документ будет выдаваться как в бумажной, так и в электронной форме, соответственно, получить его можно будет в учреждениях здравоохранения или загрузить через приложение "Дія". Кроме того, Украина планирует разработать две версии такого сертификата: для внутреннего использования и для выезда за границу.

Но главная и принципиальная разница между двумя описанными сертификатами состоит в том, что главным "пропуском" за границу станет именно "ковидный сертификат", если он будет сделан с учетом требований ЕС и ВОЗ и признан ими. Кроме того, неопределенным пока остается и вопрос о том, какие вакцины в этих паспортах будет признавать ЕС. Пока их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.