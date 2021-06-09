Европарламент одобрил введение Covid-сертификатов с 1 июля

Европейский парламент одобрил введение на территории Европейского союза Covid-сертификатов. Как сообщается на сайте Европарламента, за решение в отношении граждан ЕС проголосовали 546 депутатов при 93 голосах против и 51 воздержавшемся, а в отношении граждан третьих стран — "за" были 553 депутата при 91 против и 46 воздержавшихся.

Сертификаты будут бесплатно выдаваться национальными властями и будут доступны в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ удостоверяет, что человек был вакцинирован против Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.

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При этом на практике это будут три разных сертификата. ЕС должен будет обеспечить совместимость и проверяемость этих документов в странах-членах, а также предотвращение мошенничества и подделки сертификатов.

Данная система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет рассматриваться как предварительное условие для свободного передвижения по ЕС и не будет считаться проездным документом.

Отмечается также, что в ходе межведомственных переговоров депутаты Европарламента достигли договоренности о том, что страны ЕС не смогут налагать дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование на коронавирус, "если они не являются необходимыми и соразмерными охране здоровья населения".

Государствам ЕС также рекомендуется обеспечить широкую доступность тестирования. По запросу Европарламента Еврокомиссия пообещала выделить 100 млн евро на закупку тестов для выдачи цифровых сертификатов тестирования.

Все страны ЕС должны будут принимать сертификаты о вакцинации, выданные в других странах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам. В то же время они сами будут решать, принимать ли такие сертификаты на вакцины, разрешенные лишь самими странами, где произведена вакцинация, или Всемирной организацией здравоохранения.

Далее текст решения должен быть официально одобрен Советом ЕС и опубликован в Официальном вестнике ЕС для немедленного вступления в силу и применения с 1 июля.

Напомним, что Украина пока ожидает окончательного введения таких сертификатов Евросоюзом и готова запустить аналогичные в течение двух недель после этого.