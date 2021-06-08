Общество 50 минут назад

Украина намерена ввести Covid-сертификаты в течение двух недель после ЕС

По словам украинского министра, Европа сейчас затягивает с определением формата сертификатов и с 1 июля их не введут

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Украина сможет ввести Covid-сертификаты лишь спустя 10-14 дней после введения аналогичных документов Европейским союзом. Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

"Что касается так называемых ковидных сертификатов, или ковидных паспортов: они сейчас разрабатываются в Украине по примеру Digital Green Certificate ЕС. Они будут иметь полную информацию не только о вакцинации, но и негативных тестах ПЦР, о выздоровлении от Covid-19", — отметил он.

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По словам Немчинова, такие сертификаты будут выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме и содержать QR-код. Планируется две версии — для использования внутри страны и для выезда за границу.

"Из-за того, что международные требования к такому сертификату не утверждены, его формат может модифицироваться, поскольку мы будем координировать эти требования совместно с ЕС и Всемирной организацией здравоохранения... Чтобы они действовали, они должны начать действовать в Европе. Утвердит Европа — и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", — отметил чиновник.

По его словам, Европа значительно расширила требования к такому документу уже в процессе его утверждения, и он будет нуждаться в принятии определенных подзаконных актов, касающихся доступа к тем или иным реестрам. Технологически же, как отметил Немчинов, Украина была готова к введению такого сертификата еще полтора-два месяца назад.

Министр также пояснил, что речь идет не о свидетельстве о вакцинации, которое можно получить в Украине уже сейчас.

"Это пока не ковидный сертификат. Это международное свидетельство о вакцинации, которое соответствует международным медико-санитарным нормам. Оно отличается от того, что сейчас разрабатывает ЕС, который будет введен после 1 июля. В нем содержится информация о лице, прошедшем вакцинирование, и о медучреждении, которое это сделало", — сказал он.

Такое свидетельство можно получить у семейного врача в бумажной форме с печатью медучреждения. По словам Немчинова, на английском языке документ будет формироваться автоматически и не будет требовать стороннего перевода. Применяться же он будет при пересечении украинцами границ тех стран, которые будут его признавать. Сейчас его признала Грузия.

"Я надеюсь, что эти свидетельства будут учтены в базе данных. Его нельзя будет получить, если вы не зарегистрированы в eHealth. И его можно будет легко проверить", — добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС Covid-сертификаты собирались ввести непосредственно с 1 июля. К тому же сроку собирались запустить аналогичные электронные сертификаты и в Украине.

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