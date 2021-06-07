Общество 3 часа назад

В Минздраве рассказали, как получить международное свидетельство о вакцинации от Covid-19

Документ будет содержать личные данные пациента и информацию о вакцинации, а действовать один год с возможностью продления

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Украинцы, привившиеся двумя дозами вакцины против Covid-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности, у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

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В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения, на английском или французском языке, а дополнительно также на украинском.

Документ будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, как в загранпаспорте или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и так далее).

При необходимости и по запросу человека медучреждение должно напечатать и оформить свидетельство в соответствии с международными требованиями. Оно должно содержать официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача, подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

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Свидетельство будет действительным, только если введенная пациенту вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Срок действия такого документа составляет один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против коронавирусной инфекции, вместо свидетельства по его требованию будет предоставляться письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", — подчеркивают в Минздраве.

На данный момент в Украине применяются против Covid-19 только вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. С конца февраля до середины апреля украинцев также активно прививали индийской вакциной Covishield, являющейся аналогом препарата от компании AstraZeneca, а с конца апреля до середины мая — вакциной AstraZeneca южнокорейского производства. Все они одобрены ВОЗ.

По данным Минздрава, по итогам 6 июня в Украине насчитывалось 147,1 тысячи человек, официально получивших две дозы какой-либо вакцины против коронавируса.

Напомним, что в Европейском союзе сертификаты вакцинации от Covid-19 введут с 1 июля. К тому же сроку хотят запустить аналогичные электронные (но не бумажные, о которых речь шла выше) сертификаты и в Украине.

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