Бесплатное пиво, проездные и деньги. Как в мире мотивируют людей на прививку от COVID-19

27 мая в американском штате Огайо выбрали первую победительницу лотереи среди вакцинированных от COVID-19. Ею стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати — она ​​получит $1 млн. Еще один победитель розыгрыша среди подростков — Джозеф Костелло — получил полную стипендию на обучение в колледже. Но на этом лотерея не завершилась: шанс получить крупную сумму денег есть еще в четырех жителей штата, которые привились от COVID-19.

Розыгрыш денег — это только ода из мер, направленных на привлечение населения США к вакцинации от коронавируса. И это сработало: как заявил губернатор штата Майк Девайн, лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в Огайо на 45%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Подобные поощрения — от денежного вознаграждения до бесплатного пива — используются и во многих других странах. Но в Украине — нет. Только в конце мая власти решили открыть три центра вакцинации, в которых по выходным дням будут вакцинировать желающих из списка в приложении Дія.

США: деньги и зрелища

Примеру американского штата Огайо следуют и в других частях США, пишет CNN. Так, в Западной Вирджинии среди вакцинировавшихся жителей тоже будут разыгрываться крупные суммы денег, стипендии на обучение и пикапы. В Миннесоте 100 тысяч жителей, успевших вакцинироваться в течение июня, смогут выбрать себе поощрение: пропуск в государственные парки, лицензию на ловлю рыбы, билеты на ярмарки штата и в местные парки развлечений. В Арканзасе предлагают лотерейные билеты за $20 или подарочные сертификаты, которые можно обменять на лицензию на рыбную ловлю или охоту.

В штате Нью-Йорк лотерею проводят для подростков, которые сделают прививку до 7 июля: еженедельно власти будут разыгрывать 50 полных стипендий, покрывающих обучение, проживание и питание в колледже. В штате Делавэр в лотерее, в которой могут поучаствовать все вакцинированные жители, разыгрывают $5 тысяч, стипендию на обучение, четырехдневный отпуск, билеты в парки и на фестивали, подарки от спортивных команд.

Власти штата Калифорния вообще нацелились на то, чтобы их поощрительная программа стала крупнейшей во всей стране: на призы для вакцинированных жителей выделено $116,6 млн. $15 млн из них разделят между десятью победителями.

Жители Нью-Йорка во время выходных, приуроченных к 4 июня, Дню Независимости США, смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 в автобусах для вакцинации, припаркованных на пляжах и в парках. Кроме того, вакцинированный жители города могут сами себе выбрать бонус: семидневный проездной на метро, билеты на спортивные игры или для посещения достопримечательностей, обед в бургерной.

В штате Нью-Джерси к вопросу стимуляции жителей вакцинироваться подошли еще оригинальнее: наряду с призами наличными, местным жителям предлагают бесплатное пиво до конца месяца, в котором была сделана прививка.

Подобные завлечения американцев на вакцинацию от COVID-19 — это только часть примеров. Но по изобретательности от США не отстает и Европа.

Европа: деньги и возможность быстрее начать путешествовать

Власти Польши тоже объявили о старте лотереи в рамках кампании по вакцинации. Каждый житель страны, сделавший прививку, сможет выиграть деньги или автомобиль.

Власти Сербии, страны, которая не испытывает сложностей с количеством закупленных вакцин, предлагают людям старше 16 лет выплачивать 25 евро (836 грн) за прививку, сделанную до конца мая, а владельцы местных кафе готовы делать скидки и предлагают бесплатные угощения вакцинировавшимся.

В Румынии один из пунктов вакцинации открыли в замке Бран, более известном как замок Дракулы. Там не только можно сделать прививку без предварительной записи, но и получить бонус — бесплатно посетить выставку средневековых пыточных орудий. А в столице Молдовы Кишиневе появятся два мобильных пункта вакцинации: переоборудованные троллейбус и автобус, которые будут курсировать в самых оживленных точках города и в пригороде.

Но наряду с акциями по привлечению людей к вакцинации от COVID-19, европейские страны вводят также и меры, которые дают больше свобод тем, кто прошел ее. В частности, те, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку, смогут не так строго соблюдать социальные ограничения, продиктованные карантином. В дальнейшем это еще и обеспечит свободу передвижений между странами: с 1 июля в ЕС вводят "паспорта вакцинации", которые позволят путешествовать по странам союза.

Читайте также: В Евросоюзе паспорта вакцинации введут с 1 июля

А что в Украине?

В Украине пока ситуация выглядит сложнее: наряду с нежеланием части жителей страны делать прививку, есть еще и проблема с доступом к вакцинам.

Так, согласно результатам последнего исследования социологической группы "Рейтинг", 42% респондентов заявили, что скорее не готовы сделать прививку даже когда вакцина станет доступной. Еще 5% заявили, что совсем не готовы. Колеблются в этом вопросе 8% опрошенных украинцев. О том, что скорее готовы привиться, заявили 13% респондентов, а о том, что точно готовы — 18%. 5% не были готовы ответить на этот вопрос.

Но и популяризацией вакцинирования от COVID-19 В Украине дела обстоят плохо: единственный способ, который использовался — это привлечение к распространению идеи о необходимости сделать укол лидеров мнений и медийных лиц. Однако, эта акция имела двойственный эффект: с одной стороны, украинцы действительно узнавали больше о необходимости вакцинации, а с другой — даже те, кто готов сделать прививку, сталкиваются с тем, что это пока невозможно.

На данный момент вакцинация в Украине доступна только для людей старше 65 лет, а также для медиков, военных, полицейских, учителей и социальных работников. Все остальные имеют возможность пока только записаться в очередь у семейного врача (и ожидать, что возможность сделать укол появится быстрее) или через приложение "Дія".

Чтобы укорить процесс вакцинации тех, кто не относится к уязвимой группе и ждет своей очереди, записавшись через "Дію", с 29 мая в Украине начали работать центры вакцинации. Первые открылись в Киеве, на базе Международного выставочного центра, во Львове, на базе стадиона "Арена Львов", и в Одессе — на базе стадиона Одесской юридической академии. Они будут работать в выходные дни, а сделать прививку там смогут люди из листа ожидания в "Дії". Уже в первые дни работы желающих вакцинироваться оказалось, более чем достаточно. Так, в Киеве на протяжении двух дней в Центре вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра получило прививку 3467 человек, во Львове аналогичный Центр привил за двое суток 1041 человека.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что на базе этих пилотных центров будет наработан алгоритм вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получт больше препаратов, подобные планируют открыть и в других городах.

Иллюстрация: Depositphotos