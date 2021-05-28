Общество 20 минут назад

В трех городах Украины 29 мая откроют центры массовой вакцинации от Covid-19

При этом выбирать вакцину будет нельзя — в наличии будет только китайская

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

29 мая в Украине открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против Covid-19 в трех городах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в Киеве такой центр откроется на базе Международного выставочного центра, во Львове — на базе стадиона "Арена Львов", а в Одессе — на базе стадиона Одесской юридической академии.

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Они будут работать в выходные дни. Там будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" либо же через контакт-центр Минздрава.

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Прививки будут делать только тем людям, кого на вакцинацию предварительно пригласили по телефону. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

"Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации будет нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", — заявили при этом в Минздраве.

Отмечается, что пилотные центры вакцинации открываются, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. В министерстве обещают, что когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создаваться и в других крупных городах.

Напомним, что с июля Министерство цифровой трансформации планирует запустить сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции, которые будут доступны в "Дії".

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