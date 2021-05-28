"Там же наши люди": Лукашенко предложил вакцинировать украинцев "Спутником V" на границе

Александр Лукашенко инициирует вакцинацию граждан Украины против коронавирусной инфекции российскими препаратами силами Беларуси. Об этом он сказал на встрече с главами правительств стран СНГ, сообщает его пресс-служба.

По словам Лукашенко, он обсуждал на прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным и вопрос "помощи гражданам западных государств".

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно", — заявил он.

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Лукашенко подчеркнул, что на белорусской границе "хватает этих пунктов", чтобы принять желающих с территории Польши, Литвы и других государств.

"И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", — отметил он.

Лукашенко отметил, что в настоящее время в Беларуси вакцинация проводится спокойно и в плановом порядке, в первую очередь для стариков и людей, склонных к заболеванию Covid-19.

"Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", — добавил он.

Лукашенко также высказал слова благодарности руководству России за помощь Беларуси и остальным странам с вакциной.

"Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Дай бог, чтобы наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая: вы не просто нам продали вакцину или помогли — вы отдали свои технологии, мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц", — отметил он.

По словам Лукашенко, Беларусь в лабораторных условиях уже получила свою собственную вакцину, но не спешит ее испытывать.

"Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией населения благодаря России и выпуску по их технологии вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется. И мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина. Как поступила Россия, точно так и мы поступим", — заявил он.

Отметим, что на сегодня в Украине с населением на подконтрольной территории 37,75 млн человек привито против Covid-19 двумя дозами лишь 116,9 тысячи человек. Одну дозу вакцины получили 999 тысяч человек.

При этом регистрация и, соответственно, использование российских вакцин против коронавируса в Украине запрещены законодательно.