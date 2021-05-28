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В мире 40 минут назад

Израильтянам продлили запрет на посещение Украины из-за Covid-19

Если кто-то надумает вернуться из Украины в Израиль, то будет вынужден сидеть на карантине

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Израиля продлило на две недели, до 16 июня, запрет на посещение ряда стран, которые относит к "красной" зоне по опасности распространения коронавирусной инфекции, передает The Jerusalem Post.

Список стран, внесенных в список запретов на поездки, включает Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Турцию, Россию и Аргентину.

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Выезд в эти страны запрещен, а израильтяне, которые вернутся из этих стран, будут обязаны пройти карантин, даже если они вакцинированы или перенесли ранее Covid-19.

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Напомним при этом, что в начале мая Израиль запретил в условиях пандемии коронавирусной инфекции въезд украинцев и граждан ряда стран, включая перечисленные.

В свою очередь посольство Украины в Израиле тогда обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения.

Напомним, что сам Израиль еще к концу апреля почти полностью избавился от коронавируса в стране. По последним  официальным данным на 27 мая, из более 839 тысяч зараженных за время эпидемии остаются таковыми лишь 408 человек, а за последний день в стране было выявлено лишь 12 новых случаев заражения.

Тем временем в Украине за 27 мая выявлено 3306 новых случаев Covid-19, хотя на пике эпидемии в первой половине апреля их число доходило до 20 тысяч в день. Число же актуальных больных в стране быстро сокращается и по итогу 27 мая составило, по данным Минздава, 126,2 тысячи (против пиковых 425,3 тысячи на 18 апреля).

Источник фото: Depositphotos

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