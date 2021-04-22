Израиль почти избавился от коронавируса: в стране осталось около 300 больных с COVID-19

В Израиле за последнюю неделю закрыли последние специализированные коронавирусные отделения в городах Хадера, Тверия и Цфат.

Причем незначительное количество их пациентов перевели на лечение в отделения общих больниц, пишет i24news.

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Так, 20 апреля последними закрыли отделения в Медцентре Гилеля Яффи в Хадере и медцентре Баруха Падеха в Тверии.

Известно, что на пике пандемии в больнице Хадеры работали три специализированных отделения для пациентов с COVID-19. А в последние несколько дней до закрытия на лечении пребывали не более 7 человек.

"Я рад сообщить, что мы закрываем последнее работающее COVID-отделение. Теперь мы сможем выделить персонал для удовлетворения растущих потребностей наших отделений внутренней медицины, которые остались недоукомплектованными из-за пандемии", — отметил директор больницы Микки Дудкевич.

Указано, что 18 апреля медицинский центр в Цфате, главной больнице региона, объявил, что после примерно 400 дней работы он также закрывает свое COVID-отделение.

"Мы ждали этого момента более года. Я рад, что мы возвращаемся к нашему обычному распорядку и наша борьба с коронавирусом была успешной", — заявил руководитель медучреждения Салман Зарка.

Как отмечается, сейчас в стране остались около 300 госпитализированных людей с коронавирусом. При этом 187 из них находятся в тяжелом состоянии, 113 нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, в декабре 2020 года Израиль начал активную национальную кампанию по вакцинации. Сейчас в стране полностью привито более половины населения (всего в стране проживает около 9 млн человек). Предполагается, что это и стало основой причиной снижения показателей заболеваемости.

Уже в начале марта 2021 года Израиль значительно ослабил карантин.

На данный момент власти страны готовят второй этап вакцинации, который будет включать и прививки против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это еще должен утвердить местный регулятор.

Ранее сообщалось, что в Израиле из тех, кто был протестирован на коронавирус не менее чем через неделю после второй прививки, менее 1% дали положительный результат и у менее 0,2% развились симптомы COVID-19.