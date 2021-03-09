Не только врачам и копам. Как сейчас в Украине сделать прививку от COVID-19 без очереди

В Украине можно привиться от COVID-19 вне очереди. Для этого не нужно быть врачом, служить в полиции или входить в группу риска. Не обязательно входить даже в группу лидеров общественного мнения, которым предлагают вакцинироваться в числе первых и показать пример другим украинцам. Все, что нужно — это наличие вакцины и согласие вашего семейного врача. Впрочем, даже если у вас нет декларации с врачом — это не помеха.

Delo.uа рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы бесплатно получить свою дозу вакцины вне очереди и при этом никому не платить взятки и не лишать прививок тех, кому они нужнее.

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Шерше ля врач

О работающем способе получить прививку от коронавируса в числе первых, просто договорившись со своим лечащим врачом, Delo.ua рассказала киевлянка Катерина Васильчук. По словам женщины, вакцину она ждала давно, но понимала, что сразу сделать прививку возможности пока нет. Однако в СМИ Васильчук прочитала о том, что неиспользованные дозы индийского препарата CoviShield, которым сейчас вакцинируют в Украине, согласно протоколу нужно утилизировать в конце каждого дня. По словам женщины, эта информация ее возмутила, ведь в каждой ампуле препарата — 10 доз.

"Мой муж на всякий случай позвонил своему лечащему врачу и попросил сообщить ему, если вдруг в поликлинике останется излишек. Через три дня ему позвонила врач и сказала, что у нас есть полчаса на то, чтобы приехать и привиться", — рассказывает Катерина.

Декларацию с врачом Васильчук подписала непосредственно перед вакцинацией. До этого договор был только у ее мужа.

"Заполнила анкету, прослушала инструктаж о возможных побочных эффектах и все — укол, — вспоминает киевлянка. — Сейчас чувствую себя нормально, только немного немеет и побаливает левая рука в которую укололи."

Через несколько недель Катерина гарантированно получит вторую дозу вакцины — в системе появилась запись о том, что она была привита, и, как гарантируют врачи, о пациентке не забудут. А вот приложение "Дия", в котором украинцев призывают записываться на вакцинацию, похоже, работает не совсем корректно, отмечает женщина.

"Муж записывался через "Дию" на прививку, но даже после того, как мы ее сделали, в системе ничего не изменилось. Может, еще не обновились данные", — говорит Катерина.

При этом семейные врачи, с которыми поговорило Delo.ua, подтвердили нам, что в способе Катерины Васильчук нет ничего противозаконного. "Нам все равно нужно утилизировать вакцины — почему не отдать ее тем, кому она нужна", — говорят медики. При этом отмечают, что недоверие к вакцине снизилось, люди все охотнее идут на прививку, а побочных эффектов не много.

Нардепов тоже прививают

Пример Катерины не уникален. Во вторник, 9 марта, по похожей схеме вакцинировался народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня вакцинировался CoviShield в Одессе, — написал нардеп у себя в Telegram. — Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово."

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.