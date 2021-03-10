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Массовая вакцинация в Израиле: лишь у 0,2% привитых граждан развиваются симптомы COVID-19

Из 3 млн 387 тысяч 340 вакцинированных людей, у которых прошло более недели с момента вакцинации, после получения второй дозы вакцины, только 4711 оказались положительными на вирус

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Израиле из тех, кто был протестирован на коронавирус не менее чем через неделю после второй прививки, менее 1% дали положительный результат и у менее 0,2% развились симптомы COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны сообщает The Time Of Israel.

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В частности, данные показывают, что из 3 млн 387 тысяч 340 вакцинированных людей, у которых прошло более недели с момента вакцинации, после получения второй дозы вакцины, только 4711 оказались положительными на вирус, и только у 907 развились симптомы, включая лихорадку или респираторные проблемы.

Известно, что в Израиле почти исключительно используется двухвакцинальная вакцина против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech.

7 марта Минздрав страны опубликовал данные, согласно которым менее 3% всех тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Израиле были полностью вакцинированы.

Цифры показывают, что из 6095 пациентов с коронавирусом, госпитализированных в тяжелом или критическом состоянии с начала кампании вакцинации в Израиле, только 175, или 2,87% получили вторую дозу вакцинации.

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Указано, что 8 марта Израиль вакцинировал своего пятимиллионного гражданина от коронавируса с помощью первой прививки. По данным Министерства здравоохранения, из 5 млн человек, получивших первую дозу вакцины, 3 млн 789 тысяч 118 человек также получили вторую дозу вакцины.

Как отмечается, с начала вспышки коронавируса в начале 2020 года вирус был диагностирован у 803 тысяч 260 человек в Израиле. В настоящее время в стране насчитывается 37 тысяч 698 активных больных.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов 1 марта подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

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