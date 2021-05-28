Хорватия ослабляет карантин в турсезон: начали пускать в рестораны и продавать алкоголь

С 28 мая правительство Хорватии ослабило ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает "Балканський оглядач", правительственное решение позволило ресторанам принимать посетителей в помещениях и отменило запрет на продажу алкоголя ночью.

Так, по новым правилам, на публичных мероприятиях и собраниях разрешается присутствовать до 100 человек, отменен запрет на частные собрания и церемонии. При этом общественные мероприятия и собрания могут продолжаться до 23:00 вместо 22:00.

В то же время ограничения в 100 человек не будет применяться к религиозным церемониям, однако на них должно быть обеспечено минимум четыре квадратных метра на человека.

Заведениям общественного питания, подающим горячие и холодные блюда, разрешено обслуживать гостей в помещениях, а не только на террасах.

Кафе и заведения, где подают только напитки, могут работать только на открытом пространстве. Отменен также запрет продажи алкогольных напитков с 23:00 до 6:00.

Власти также разрешили возобновить работу танцевальных школ, проведение мастер-классов, детских игровых комнат и предоставление развлекательных услуг в помещениях.

Отменено ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, но ношение масок по-прежнему остается обязательным.

Кроме этого, разрешена работа выставочно-ярмарочных мероприятий на открытых пространствах с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе масочного режима.

Согласно решению штаба гражданской защиты Республики Хорватия, лица, путешествующие в Хорватию с туристической целью, имеют право на въезд в страну при наличии документального подтверждения об оплате отеля/апартаментов/кемпинга/частных усадеб/найма яхты или подтверждения права собственности на жилье или яхту в Хорватии.

Помимо документального подтверждения туристической цели въезда в Хорватию необходимо иметь один из документов:

отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы;

сертификат о прививках, подтверждающий вакцинацию лица от COVID-19, привитого второй дозой не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию, либо подтверждение, что человек выздоровел от COVID-19 в течение последних 180 дней.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, имеющими указанные выше документы.

Напомним, в июле прошлого года Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для прибывших граждан третьих стран, в частности для Украины.

Перед этим Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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