Происшествия 1 час назад

Въезд в Хорватию для украинцев возможен с тестом на коронавирус или 14-дневной изоляцией

Хорватия определилась с допуском в страну граждан третьих стран

Хорватия. Фото: twitter.com/VasylKyrylych Хорватия. Фото: twitter.com/VasylKyrylych
Хорватия. Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для прибывших граждан третьих стран, в частности для Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

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"В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в Республику Хорватия", — написал он в микроблоге.

При этом дипломат уточнил, что при наличии теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов назад, самоизоляция не нужна.

Как проинформировали в украинском посольстве, Институт здравоохранения Хорватии 10 июля принял решение о том, что все граждане третьих стран, которые имеют основание на въезд в страну по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии), должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Впрочем, ее срок может быть сокращен, если человек через 7 дней после прибытия за свой счет сдаст ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и его результат будет отрицательным.

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В то же время лица, которые едут в Хорватию с туристической целью, или другой деловой целью и ради обучения, могут въехать без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, не более давнего, чем за 48 часов (считая от времени забора материала для исследования до прибытия на пограничный переход).

В случае же отсутствия ПЦР-теста, для них обязательна 14-дневная самоизоляция.

Позже Кирилич сообщил, что посольство работает с авиакомпаниями по вопросу въезда в Хорватию граждан Украины в соответствии с новыми требованиями.

"С Windrose сошлись во мнении о необходимости получения теста SARS-CoV-2, а затем — путешествие в Хорватию. Необходимо действовать взвешенно и ответственно", — подчеркнул посол.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран. Однако для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС пока остается закрытым.

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