Власти Эстонии отказались принимать авиарейсы лоукоста Wizz Air из Украины

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерскому лоукостеру Wizz Air летать между Таллинном и украинскими городами. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Расмус Рууд, передает эстонское издание ERR.

По его словам, авиакомпании уже сделали предупреждение, а к настоящему моменту обслуживание рейсов перевозчика приостановили. Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет будет действовать до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

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Отметим, что в июле Wizz Air успела несколько раз слетать между Таллинном и Киевом, Львовом и Харьковом. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

В то же время авиаперевозчик уже прекратил продавать билеты из Украины в Эстонию: при попытке бронирования рейса Киев — Таллинн выдает сообщение: "Услуга недоступна. У нас возникли трудности связи с одним из наших поставщиков услуг".

Напомним, сегодня запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. В настоящий момент это касается перелетов в Швецию, Португалию, Белоруссию и Россию.

Запрещен и въезд в Эстонию для украинцев. Однако в качестве исключения местные власти позволили пересекать границу ближайшим родственникам и супругам граждан Эстонии без симптомов коронавируса, а также тем, у кого есть вид на жительство в стране.

Ранее сообщалось, что Wizz Air анонсировал новые рейсы в Украине. В частности, в июле этого года перевозчик пообещал пять новых рейсов из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша). Также Wizz Air собирался запустить новые маршруты из Харькова в Таллин и Берлин.