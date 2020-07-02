В Эстонию и Португалию: Wizz Air открыла вторую базу в Украине и запускает новые рейсы

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы в Украине, а также открыл вторую базу в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Так, уже в июле перевозчик пообещал пять новых рейсов из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша). Также Wizz Air запустит новые маршруты из Харькова в Таллин и Берлин.

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В министерстве напомнили, что Wizz Air пришла в Украину в 2008 году и с тех пор перевезла более 11 млн пассажиров. По мнению представителей ведомства, открытие новой базы Wizz Air принесет Львову более $100 млн инвестиций в 2020 году и создаст более 30 рабочих мест.

"Украинская авиаотрасль нуждается в скорейшем восстановлении для стабильного дальнейшего функционирования и роста. Надеюсь, что открытие новой базы во Львове уже в ближайшее время принесет компании процветание и развитие, а Львову — новые инвестиции и рабочие места", — подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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В свою очередь гендиректор аэропорта Львова Татьяна Романовская пояснила, что означает базирование лоукоста в аэропорту, передает Аvianews.

"Базирование означает, что самолет у нас ночует. Раньше рейсы во Львов выполнялись из других базовых аэропортов. Теперь воздушное судно будет находиться тут и с самого утра летать из Львова", — рассказала Романовская.

По ее словам, до кризиса Wizz Air выполняла количество рейсов, которого было достаточно для базирования двух самолетов, и обеспечивала около 30% пассажиропотока воздушных ворот. Именно поэтому лоукост может расширить базу во Львове до двух самолетов в сентябре или октябре, однако точные сроки будут зависеть от того, как будут восстанавливаться объемы перевозок.

Напомним, на данный момент Wizz Air предлагает перелеты по 71 маршруту в 13 стран из пяти украинских аэропортов.