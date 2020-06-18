Транспорт 30 минут назад

Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Украины

Снова доступны перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: avianews.com Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: avianews.com
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: avianews.com

Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что Wizz внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Также пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж — перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, с 17 июня доступны путешествия из Украины по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Ранее аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.

Напомним, 15 июня Украина запустила международное авиасообщение.

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