Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Украины

Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что Wizz внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Также пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж — перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", — говорится в сообщении.

Читайте также: МАУ планирует закрыть продажи авиабилетов до августа

Как отмечается, с 17 июня доступны путешествия из Украины по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Ранее аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.

Напомним, 15 июня Украина запустила международное авиасообщение.