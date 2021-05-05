Израиль запретил въезд украинцам

Израиль запретил въезд в страну иностранцев из ряда стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как свидетельствуют обновленные 4 апреля данные на сайте израильского правительства, въезд запрещен из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Кроме того, Израиль отменил все выданные до 1 мая спецразрешения на въезд. При этом указывается, что лица, разрешения которым на въезд были отменены, могут обратиться за новыми.

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В свою очередь, как сообщает посольство Украины в Израиле, в связи с введением данных ограничений оно обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения.

Напомним, что сам Израиль еще к концу апреля почти полностью избавился от коронавируса в стране. По последним же официальным данным на 5 мая, из более 838 тысяч зараженных за время эпидемии остаются таковыми лишь 1,2 тысячи.

Отметим также, что недавно украинские власти предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником при переговорах с Россией. Однако вскоре после этого отношения с Израилем омрачились проведением в Киеве 28 апреля акции по случаю годовщины создания дивизия СС "Галиция", на которую жестко отреагировало Министерство иностранных дел этой страны.

"Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и надеемся, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения", — заявили тогда в израильском МИД.

Лишь после этого на проведение акции неперсонализированно отреагировали из Офиса президента Украины. Там категорически осудили акцию и призвали полицию наказать виновных в ее проведении.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне... Разгром нацизма был победой для нашего народа... МИД Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине", — подчеркнули в ОП.

При этом у президента также возложили политическую ответственность за акцию на власти Киева, допустившие ее проведение, и заявили о необходимости проверки системы согласования массовых акций в столице.