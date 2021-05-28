Коронавирус COVID-19: за сутки в Украине выявили 3 тысячи 306 новых зараженных

По состоянию 28 мая, в Украине зафиксировали 3 тысячи 306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за этот период заболело 169 детей и 77 медицинских работников.

За сутки с коронавирусом госпитализировали 1 тысячу 402 человека, умерло 156 пациентов, выздоровело — 13 тысяч 298 человек.

В течение этого времени было проведено 60 тысяч 563 теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 196 тысяч 673 человека, выздоровело — 2 млн 20 тысяч 216 пациентов, умерли от этой болезни 50 232 человека. Также было проведено 10 млн 131 тысячу 355 ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года зарегистрировано 3 тысячи 395 новых случаев заболеваний COVID-19.

Утром 25 мая 2021 года было зафиксировано 2 тысячи 608 новых случаев заболеваний COVID-19.