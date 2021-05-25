Коронавирус: в Украине за сутки около 2600 новых заражений, умерли 249 человек

В Украине по состоянию на утро 25 мая 2021 года зафиксировано 2608 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них 129 детей и 76 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 854 человека, летальных случаев — 249, выздоровели — 17 тысяч 504 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 23 тысячи 440 человек, методом ИФА — 12 тысяч 650 человек, экспресс-тестами — 16 тысяч 189 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 186 тысяч 463 человека, выздоровели — 1 млн 975 тысяч 64 человека, летальных исходов — 49 тысяч 685, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 45 тысяч 897.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Кроме того, за сутки 24 мая привито против коронавируса 14 тысяч 56 человек. Одну дозу получили 3618 человек, полностью иммунизированы 10 тысяч 438 человек.

Известно, что в течение суток работали 255 мобильных бригад и 343 пункта прививки.

По состоянию на 25 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 тысяч 732 человека.

С начала прививочной кампании привито 981 тысяча 972 человека, из них получили 1 дозу — 981 тысяча 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 86 тысяч 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). При этом всего проведено 1 млн 68 тысяч 195 прививок.

Напомним, по состоянию утро 24 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.