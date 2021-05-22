Происшествия 40 минут назад

Карантин: в Украине одна область остается в "оранжевой" зоне

В Донецкой области превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

В Украине лишь одна область остается в "оранжевой" зоне карантина по коронавирусу.

Остальная часть страны — в "желтой" зоне, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму.

При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%.

В свою очередь в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Также в стране сделали еще 17,5 тысяч прививок от коронавируса, большинство из которых второй дозой. Всего с начала кампании первую дозу прививки получили более 977 тысяч человек, обе дозы — более 72 тысяч.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Макрон поднял бокал за открытие летних террас во Франции под украинское "Будьмо!" (ВИДЕО)
Макрон поднял бокал за открытие летних террас во Франции под украинское "Будьмо!" (ВИДЕО)
Коронавирус: в Украине за сутки около 4600 новых заражений, 178 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки около 4600 новых заражений, 178 человек умерли
Кличко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией и заболеваемостью COVID-19 в Киеве
Кличко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией и заболеваемостью COVID-19 в Киеве
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Гурт Go_A має шанси здобути для України третю перемогу на Євробаченні — FAVBET

  3. Поставщик российского топлива Socar предложит пакетные контракты украинским компаниям

  4. В апреле остатки на казначейском счете Украины падали к самому низкому уровню за 2 года

  5. "Укрзализныця" распродает непрофильные активы: продается 11 объектов за 18 млн грн

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...