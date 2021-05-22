Карантин: в Украине одна область остается в "оранжевой" зоне

В Украине лишь одна область остается в "оранжевой" зоне карантина по коронавирусу.

Остальная часть страны — в "желтой" зоне, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму.

При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%.

В свою очередь в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Также в стране сделали еще 17,5 тысяч прививок от коронавируса, большинство из которых второй дозой. Всего с начала кампании первую дозу прививки получили более 977 тысяч человек, обе дозы — более 72 тысяч.