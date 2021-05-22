Коронавирус: в Украине за сутки около 4600 новых заражений, 178 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 22 мая 2021 года зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них — 269 детей и 108 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1665 человек, летальных случаев — 178, выздоровели — 12 тысяч 586 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 27 тысяч 443 человека, методом ИФА — 11 тысяч 957 человек, экспресс-тестами — 23 тысячи 350 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 179 тысяч 988 человек, выздоровели — 1 млн 941 тысяча 625 человек, летальных исходов — 49 тысяч 279, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 997 тысяч 488.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Кроме того, за сутки 21 мая привито против коронавируса 17 тысяч 583 человека. Одну дозу получили 6091 человек, полностью иммунизированы — 11 тысяч 492 человека.

Известно, что в течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов прививки.

Как отмечается, с начала прививочной кампании в Украине привито 977 тысяч 11 человек, из них получили 1 дозу — 977 тысяч 9 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 72 тысячи 302 человека. Всего проведено 1 млн 49 тысяч 311 прививок.

По состоянию на 21 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 тысяч 616 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года было зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19.