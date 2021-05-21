Происшествия 20 минут назад

Коронавирус: в Украине за сутки почти 5000 новых заражений, умерли 202 человека

Также за минувшие сутки госпитализированы 1785 человек, а выздоровели — 12 тысяч 845 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них 278 детей и 97 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1785 человек, летальных случаев — 202, выздоровели — 12 тысяч 845 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 175 тысяч 382 человека, выздоровели — 1 млн 929 тысяч 39 человек, летальных исходов — 49 тысяч 101, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 970 тысяч 45.

За сутки протестировано методом ПЦР — 26 тысяч 154 человека, методом ИФА — 11 тысяч 454 человека, экспресс-тестами — 24 тысячи 969 человек.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

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Кроме того, за сутки 20 мая в Украине привито против коронавируса 18 тысяч 913 человек. Одну дозу получили 6287 человек, а полностью иммунизированы — 12 тысяч 626 человек.

С начала прививочной кампании привиты 971 тысяча 34 человека, из них получили 1 дозу — 971 тысяча 32 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 60 тысяч 696 человек. Всего проведено 1 млн 31 тысяча 728 прививок.

Известно, что в течение суток работали 289 мобильных бригад и 382 пункта вакцинации.

По состоянию на 20 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 тысяч 799 человек.

Напомним, по состоянию на утро 20 мая в Украине было зарегистрировано 5 тысяч 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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