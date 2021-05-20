Общество 1 час назад

Если украинцы будут продолжать смотреть ТВ, желающих вакцинироваться не будет — врач

При этом, по словам директора медцентра, ответы врачей на распространенные вопросы о вакцинации вполне способны убедить пациентов

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Многие украинцы по-прежнему боятся делать прививки против Covid-19 из-за распространенных слухов и стереотипов о вакцинации, что, в частности, вызвано их восприятием информации об этом в СМИ. Об этом в интервью Delo.ua рассказала директор Каневского Центра медико-санитарной помощи Наталья Горевая.

"Изначально у нас не было желающих привиться вообще. Если люди будут смотреть телевизор, их никогда и не будет. Но сегодня их достаточно благодаря авторитету моих медиков, которые рассказывают о важности вакцинации, благодаря их личному примеру", — отметила она.

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По словам медика, в некоторых случаях люди старшего поколения проявляют куда большую сознательность в вопросе вакцинации, чем их взрослые дети.

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"Когда люди после прививки высказывают опасения, я им просто рассказываю, как в ковидных стационарах у больных от масок носы отваливаются. Был случай, когда к нам пришел дед, и все время, пока его консультировали, над ним стоял его сын и уверял, что его этой прививкой убьют, 50% от нее умирают и вообще "прошу тебя, пойдем отсюда". А тот ему "отцепись". То есть старый дед вакцинируется, а 40-летний сын кудахчет", — возмутилась она.

В то же время, по словам Горевой, ответы врачей на распространенные вопросы о прививках вполне способны убедить пациентов.

"Я таким сразу предлагаю рассказать все, что их интересует, прошу их задавать вопросы, как руководитель постоянно хожу рядом. Говорю, что температура может быть, но это абсолютно нормально. Мы же не воду колем, а вакцину, организм на нее реагирует. И они мне верят", — подчеркнула директор медцентра.

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При этом одной из причин, из-за которых люди отказываются от прививок, является страх тромбоза, вызванный информацией об отдельных редких случаях такой реакции на вакцину.

"Боятся тромбозов. Говорю: ну сколько вам лет? 60? Гипертоник? Пьете магникор (ацетилсалициловая кислота для профилактики тромбозов. — Delo.ua)? Тогда какие тромбозы? Все будет хорошо. А они мне: по телевизору показали, что во Франции кто-то умер. Объясняю, что у нас и без вакцинации по статистике после 80 лет основная причина смертей — это тромбозы разных видов. Тогда что вас так сильно смущает?" — отметила она.

Напомним при этом, что в марте многие страны, в том числе в Европейском союзе, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за возможной связи прививок с образованием тромбов у пациентов, в том числе якобы с отдельными смертельными случаями из-за этого.

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18 марта Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств по итогам предварительного рассмотрения информации о случаях тромбоза у вакцинированных против Covid-19 препаратом от AstraZeneca пришел к выводу, что ее эффективность перевешивает крайне низкую вероятность развития синдромов свертываемости крови у привитых людей.

7 апреля агентство окончательно признало, что вероятность тромбоза при вакцинировании этим препаратом есть, но она крайне низка, и общая польза от его использования все равно превышает такие риски.

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