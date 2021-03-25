Политика 1 час назад

Врачей не будут увольнять за отказ от вакцинации против Covid-19 — Минздрав

Степанов заявил, что не позволит обижать врачей, а вакцинация является добровольной

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться никто не будет. Как отмечается в сообщении профильного ведомства, это "твердо подчеркнул" министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов прививки.

В свою очередь, инициативу депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Дмитрия Гурина наказывать врачей, не желающих прививаться, чиновник назвал абсурдом.

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"Я не позволю каким-либо образом обижать наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело Covid-19. Сейчас они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", — заявил Степанов.

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Министр также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Отметим, что на сегодня в Украине вакцинируют от коронавирусной болезни только препаратом Covishield — индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca.

При этом, что издание ZN.UA со ссылкой на документы о поставке Covishield сообщило ранее, что срок его годности истекает уже 23 июня 2021 года. Напомним, завезли его в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.

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По итогам 24 марта в стране привиты первой дозой Covishield уже 155,6 тысячи человек, причем за последние сутки — рекордные 18,6 тысячи.

Тем временем, согласно опросу Центра Разумкова, большинство украинцев вообще не собираются вакцинироваться от Covid-19.

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