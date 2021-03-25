Врачей не будут увольнять за отказ от вакцинации против Covid-19 — Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться никто не будет. Как отмечается в сообщении профильного ведомства, это "твердо подчеркнул" министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов прививки.

В свою очередь, инициативу депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Дмитрия Гурина наказывать врачей, не желающих прививаться, чиновник назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-либо образом обижать наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело Covid-19. Сейчас они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", — заявил Степанов.

Министр также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Отметим, что на сегодня в Украине вакцинируют от коронавирусной болезни только препаратом Covishield — индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca.

При этом, что издание ZN.UA со ссылкой на документы о поставке Covishield сообщило ранее, что срок его годности истекает уже 23 июня 2021 года. Напомним, завезли его в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.

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По итогам 24 марта в стране привиты первой дозой Covishield уже 155,6 тысячи человек, причем за последние сутки — рекордные 18,6 тысячи.

Тем временем, согласно опросу Центра Разумкова, большинство украинцев вообще не собираются вакцинироваться от Covid-19.