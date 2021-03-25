В Черновцах после вакцинации от Covid-19 умер сотрудник военного госпиталя

Министерство здравоохранения сообщает, что 24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, госпитализированный неделю назад после прививки от коронавирусной болезни.

По предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт. Отмечается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против Covid-19 препаратом Covishield. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада.

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16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в горбольницу №3, где тот лечился от инсульта.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. У двух из них был подтвержден Covid-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирования для анализа осуществили и у умершего", — заявили в Минздраве.

По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировавшей работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не высказывал. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

"Минздрав и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, накануне под Одессой умерла на улице военнослужащая, двумя днями ранее привитая от Covid-19 также мобильной вакцинационной бригадой. Официальной причиной смерти в Минздраве назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность, также у женщины нашли атеросклеротический кардиосклероз.

Отметим, что по итогам 24 марта в стране привиты первой дозой Covishield уже 155,6 тысячи человек, причем за последние сутки — рекордные 18,6 тысячи.