Под Одессой после вакцинации от Covid-19 умерла военнослужащая

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Одесского (ранее Лиманского) района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей, провакцинированной накануне от Covid-19. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Минздрав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", — сообщили в ведомстве.

По информации командования Медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19 вакциной Covishield.

"Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", — сообщают в Минздраве.

Отмечается, что по словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Минздрав также просит представителей общественности и СМИ не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.

"По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против Covid-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса. Важно, вакцинация против Covid-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", — заявили при этом в профильном министерстве.

В связи с этим в Минздраве отмечают, что по данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%), а каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Украине привито против Covid-19 уже 137 тысяч 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, но только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, и сейчас все они здоровы..

"По этому случаю региональной группой оперативного реагирования на НСПИ будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", — добавили в Минздраве.

В свою очередь, как сообщает само командование Медицинских сил ВСУ, контрактница потеряла сознание за пределами части в неслужебное время. При этом скорую помощь вызвали ей сослуживцы, однако реанимационные мероприятия ей не помогли.

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"Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт", — отмечается в сообщении. По данным самой ОГА, всего эта мобильная бригада вакцинировала 120 человек.

В Медсилах ВСУ также уточняют, что женщина страдала гипертонической болезнью. Судмедэкспертиза же назначена уже на текущий день — 24 марта.

По данным издания "Страна.ua", погибшую звали Инна Нарожная. Она служила в 38-м зенитном ракетном полку (войсковая часть А3880). Отмечается, что ее смерть наступила вследствие отрыва тромба.

Напомним, препарат Covishield на сегодня единственный, применяющийся в Украине для вакцинации против коронавирусной болезни. Это аналог препарата британско-шведской компании AstraZeneca, но производящийся в Индии.

Ранее в марте многие страны, в том числе в Евросоюзе приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за возможной связи прививок им с образованием тромбов у пациентов, в том числе якобы отдельными смертельными случаями из-за этого.

18 марта Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств по итогам предварительного рассмотрения информации о случаях тромбоза у вакцинированных против Covid-19 препаратом от AstraZeneca пришел к выводу, что ее эффективность перевешивает крайне низкую вероятность развития синдромов свертываемости крови у привитых людей. В то же время действительно ли имеется прямая связь между вакцинацией и образованием тромбов, пока не установлено.