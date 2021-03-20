Происшествия вчера, 12:32

В Кабмине готовят компенсации за побочное действие вакцин от коронавируса

Для этого будет создан соответствующий фонд

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По его словам, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", — заявил Степанов.

Также глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. В частности, это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Известно, что за 20 марта в Украине сделали 11 тысяч 628 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса.

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По состоянию на утро 20 марта в Украине всего было привито 104 342 человека. Из них первую дозу получили 104 341, еще один человек получил уже две дозы.

Ранее Верховная Рада дала Министерству здравоохранения право снимать гражданскую ответственность с производителей вакцин против коронавирусной болезни за последствия применения их препаратов в Украине.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало с 22 марта работы стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей — второго этапа вакцинационной кампании против Covid-19.

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Перед этим его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял о возможности привить от Covid-19 всех желающих в Украине до конца 2021 года.

Напомним, многие страны, в том числе европейские, приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за возможной связи прививок с образованием тромбов у пациентов, в том числе отдельными смертельными случаями из-за этого.

Однако 18 марта комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств заявил, что эффективность этой вакцины против Covid-19 все же перевешивает то обстоятельство, что в предельно редких случаях она может вызывать развитие синдромов свертываемости крови. Однако действительно ли она их вызывает, пока однозначно не установлено.

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