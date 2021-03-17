В Украине 36% семей столкнулись с Covid-19, но большинство прививаться не готово — опрос

35,6% украинцев заявляют, что в их домохозяйстве уже что-то переболел или болеет Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, 62,7% уверены, что у них никто коронавирусной инфекцией не болел, а 1,7% не смогли дать ответ. В частности, 26% точно уверены, что это был Covid-19, поскольку это якобы подтвердили соответствующие тесты.

38,9% опрошенных оценивают риск заболевания в их семье в течение ближайших полугода как средний, 30,6% — как низкий. В то же время 16,2% считают его высоким, а 14,3% с ответом затруднились.

При этом 60,7% респондентов вакцинироваться от Covid-19 не готовы, 33,4% — готовы, а 5,9% не определились.

Из тех, кто не готов вакцинироваться, 38,3% опрошенных объясняют это недоверием к вакцинам и вакцинации, 7,3% заявляют об отсутствии такой потребности, 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 6,1% заявляют о противопоказаниях по здоровью, 5,7% не устраивает существующая вакцина, 4,6% называют последствия вакцинации непредвиденными, 3,8% называют вакцину непроверенной.

Еще 3,4% говорят, что переболели и имеют антитела к коронавирусу, 4,6% не объясняют почему не хотят вакцинироваться, а другие ответы дали еще 3% респондентов. Куда относятся еще 20%, в КМИС не поясняют.

В то же время среди тех, у кого в домохозяйстве были больные Covid-19, 35% вакцинироваться готовы, а 58% не готовы. Среди тех, у кого заболевших не было, показатели почти те же — 32% готовы, а 62% не готовы вакцинироваться.

В случае дальнейшего роста заболеваемости 57,4% опрошенных поддержат введение жесткого карантина (локдауна), 39,8% — не согласятся.

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Кроме того, опрос показал, что украинцы больше позитивно, чем негативно относятся к тому, что известные личности первыми вакцинируются против Covid-19.

В отношении певцов, телеведущих, спортсменов и прочих публичных деятелей поддержка такой практики составляет 44,8% при 25,4% считающих, что они тем самым используют свое положение для получения вакцины раньше обычных людей. В отношении политиков такую практику поддерживают 42,2% респондентов, не поддерживают по вышеуказанной причине — 27,2%.

Опрос проведен 10-12 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1 % — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что по результатам опроса Центра Разумкова, вакцинацию против коронавирусной инфекции не намерены проходить 51,5% украинцев.