Большинство украинцев вообще не собирается вакцинироваться от Covid-19 — опрос

51,5% украинцев не намерены проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

При этом 12,3% опрошенных намерены вакцинироваться в ближайшем будущем или уже ее сделали, 16,1% намерены привиться попозже, 10,2% — только тогда, когда это потребуется по формальным основаниям (например, для поездок за границу), а 9,9% с ответом не определились.

Среди тех, кто не отказывается от вакцинации, 52% готовы ее пройти только если прививка будет бесплатной. 22,5% респондентов готовы заплатить, если будет нужно, 5% готовы платить и чтобы вакцинироваться вне очереди. В то же время 20,6% с ответом затруднились.

Среди тех, кто не намерен прививаться, 45,2% заявили, что занимают такую позицию в связи с тем, что считают, что вакцины, применяемые в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но другой вакциной они бы привились.

27% заявляют, что риски вакцинации перевешивают риски от самой болезни. 10,4% опрошенных в данной категории заявили, что они уже переболели Covid-19, и потому не собираются вакцинироваться.

7% заявили о наличии у них медицинских противопоказаний к вакцинации, а 3,4% в качестве причины назвали очень низкую вероятность заболеть этой болезнью. Еще 5,5% назвали другую причину, а 1,6% назвать ее затруднились.

Опрос проведен с 5 по 9 марта методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов во всех подконтрольных регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в Украине на сегодня вакцинируют против Covid-19 лишь одним препаратом — Covishield, являющимся индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca.

Тем временем накануне уже ряд европейских стран приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за вероятности, что он вызывает образование тромбов. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцину AstraZeneca можно продолжать использовать, пока ведутся соответствующие проверки.

При этом в Украине поменяют схему вакцинации препаратом Covishield: теперь вторую дозу будут вводить через три месяца, а не через 28 дней, как это предполагалось ранее.