В Украине меняют схему вакцинации: вторую дозу CoviShield будут вводить через три месяца

В Украине поменяют схему вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) — теперь вторую дозу будут вводить через три месяца, а не 28 дней, как это предполагалось ранее.

Об этом рассказал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, передает "Лига".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, это необходимо для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации указанным препаратом — увеличить интервал НТГЭИ рекомендовала Минздраву еще пару недель назад.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 тысяч доз — тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней — Delo.ua)", — сообщил Лапий.

Он добавил, что обсуждение этой темы началось еще в феврале — после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

Читайте также: Австралия и Великобритания будут и дальше использовать вакцину AstraZeneca

Оно показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов COVID-19 после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) — около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, — всего 55,1%.

По данным другого исследования, одна доза AstraZeneca при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.

Лапий также уточнил, что корректировка схемы не касается других антикоронавирусных вакцин, которые получит Украина. На сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

Напомним, в начале марта начали появляться данные, что у некоторых пациентов после прививки вакциной AstraZeneca образовались тромбы.

Чтобы убедиться в безопасности препарата, вакцинацию ним приостановили ряд стран, в том числе Дания, Норвегия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Латвия, Румыния, Таиланд, Словения и Швеция. Всего препарат временно не используют 18 стран.

В то же время власти Австралии и Великобритании заявили, что продолжат использовать вакцину. О ее безопасности заявили и во Всемирной организации здравоохранения.

Источник фото: Depositphotos