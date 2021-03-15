Происшествия 50 минут назад

В Нидерландах также приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca

Такое решение было принято в качестве меры предосторожности

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Нидерландов приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата.

Решение было принято в качестве меры предосторожности, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

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В частности, Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.

При этом в самих Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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Напомним, ряд стран, среди которых Австрия, Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Как известно, на сегодня единственной вакциной, применяемой в рамках кампании по иммунизации населения Украины против Covid-19, является — Covishield, произведенная в Индии по лицензии AstraZeneca. Первая партия в 500 тысяч доз была завезена в страну 23 февраля.

По итогам 10 марта, первую дозу получили 29,4 тысячи человек в Украине. В то же время для полной иммунизации пациентам необходимо вколоть две дозы с интервалом в 28 дней. При этом и после первой от препарата у некоторых проявляются и побочные эффекты.

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