США обвинили AstraZeneca в предоставлении устаревших данных о своей вакцине от COVID-19

Фармацевтическая компания AstraZeneca в своем последнем отчете об эффективности вакцины от COVID-19 использовала "устаревшую информацию".

Об этом Независимый комитет по мониторингу данных (DSMB), отслеживающий проведение клинических испытаний лекарственных препаратов в США, уведомил Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), передает "Коммерсант".

По мнению регулятора, из-за этого оценка эффективности вакцины может быть неполной и неточной.

Власти США уже призвали компанию связаться с DSMB и сделать все возможное, чтобы предоставить новейшие данные о вакцине.

В свою очередь AstraZeneca 22 марта сообщила, что в ходе третьей фазы клинических испытаний в США ее вакцина AZD1222 показала 79%-эффективность предотвращения заболевания СOVID-19 с ярко выраженными симптомами, а также оказалась на 100% эффективной для предотвращения тяжелого протекания болезни.

При этом компания отметила, что в результате проверки было установлено, что применение вакцины не приводит к повышенному риску возникновения тромбоза. В ходе испытания на 21,5 тысяч пациентов не было выявлено ни одного подобного случая.

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Напомним, в течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения.

Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

В частности, власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия, Исландия и Нидерланды.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Как известно, вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca, в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.