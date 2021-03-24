В Минздраве назвали причину смерти военнослужащей, привитой накануне от Covid-19

Причиной смерти военнослужащей Инны Нарожной в поселке Черноморское под Одессой, вакцинированной ранее против Covid-19, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, также у нее установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на одесских врачей, которые провели вскрытие умершей.

Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним, женщина скончалась после потери сознания на улице в Черноморском вечером 23 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации и вскоре должна была отправиться на Донбасс. СМИ также сообщали, что смерть якобы наступила вследствие отрыва тромба.

При этом в Минздраве говорят, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было, а по словам начальника медицинской службы части А3880, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья она не высказывала.

Напомним, препарат Covishield на сегодня единственный, применяющийся в Украине для вакцинации против коронавирусной болезни. Это аналог препарата британско-шведской компании AstraZeneca, но производящийся в Индии.

Ранее в марте многие страны, в том числе в Евросоюзе приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за возможной связи прививок им с образованием тромбов у пациентов, в том числе якобы отдельными смертельными случаями из-за этого.

18 марта Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств по итогам предварительного рассмотрения информации о случаях тромбоза у вакцинированных против Covid-19 препаратом от AstraZeneca пришел к выводу, что ее эффективность перевешивает крайне низкую вероятность развития синдромов свертываемости крови у привитых людей. В то же время действительно ли имеется прямая связь между вакцинацией и образованием тромбов, пока не установлено.