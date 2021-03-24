Общество 40 минут назад

В Минздраве назвали причину смерти военнослужащей, привитой накануне от Covid-19

Результаты вскрытия рассмотрит региональная группа оперативного реагирования на побочные эффекты от вакцинации

Инна Нарожная (справа). Фото: Facebook-страница покойной Инна Нарожная (справа). Фото: Facebook-страница покойной
Инна Нарожная (справа). Фото: Facebook-страница покойной

Причиной смерти военнослужащей Инны Нарожной в поселке Черноморское под Одессой, вакцинированной ранее против Covid-19, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, также у нее установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на одесских врачей, которые провели вскрытие умершей.

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Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним, женщина скончалась после потери сознания на улице в Черноморском вечером 23 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации и вскоре должна была отправиться на Донбасс. СМИ также сообщали, что смерть якобы наступила вследствие отрыва тромба.

При этом в Минздраве говорят, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было, а по словам начальника медицинской службы части А3880, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья она не высказывала.

Напомним, препарат Covishield на сегодня единственный, применяющийся в Украине для вакцинации против коронавирусной болезни. Это аналог препарата британско-шведской компании AstraZeneca, но производящийся в Индии.

Ранее в марте многие страны, в том числе в Евросоюзе приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за возможной связи прививок им с образованием тромбов у пациентов, в том числе якобы отдельными смертельными случаями из-за этого.

18 марта Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств по итогам предварительного рассмотрения информации о случаях тромбоза у вакцинированных против Covid-19 препаратом от AstraZeneca пришел к выводу, что ее эффективность перевешивает крайне низкую вероятность развития синдромов свертываемости крови у привитых людей. В то же время действительно ли имеется прямая связь между вакцинацией и образованием тромбов, пока не установлено.

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