В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших

В Украине за 24 марта зафиксирован рекордный прирост числа заболевших Covid-19 — 16 тысяч 669 новых случаев, из чего 786 случаев выявлено у детей, а 446 — у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за день 4838 человек, выписано из больниц — 4213. Выздоровело 6748 больных, а умерло — 362. Последнее число также является рекордным за все время эпидемии.

В течение прошедших суток проведено 128 тысяч 615 тестирований на Covid-19, в том числе 57 тысяч 818 — методом ПЦР, 22 тысячи 950 — методом ИФА, а также 47 тысяч 847 экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2.

Всего же в Украине было зафиксировано уже 1 млн 596 тысяч 575 человек с коронавирусом, из которых уже выздоровело 1 млн 283 тысяч 020, а умерло — 31 тысяча 135.

Количество выявленных за последний день случаев Covid-19 по областям составило: Киев — 1267, Одесская — 1235, Житомирская — 1136, Львовская — 1032, Хмельницкая — 989, Харьковская — 918, Днепропетровская — 892, Киевская — 872, Донецкая — 778, Винницкая — 772, Закарпатская — 668, Ровенская — 626, Сумская — 613, Черниговская — 548, Черновицкая — 543, Тернопольская — 531, Полтавская — 521, Ивано-Франковская — 512, Черкасская — 509, Запорожская — 488, Николаевская — 377, Волынская — 349, Кировоградская — 184, Херсонская — 168, Луганская — 141.

Кроме того, сообщается, что за прошлый день проведено рекордное за время кампании число вакцинаций — 18 тысяч 561. Общее число привитых первой дозой препарата Covishield, таким образом, выросло до 155 тысяч 586. Полностью привит (двумя дозами) по-прежнему лишь один человек в стране.