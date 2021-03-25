24 тысячи случаев в сутки: в НАН прогнозируют пик распространения COVID-19 в начале апреля

До конца марта среднее количество новых больных COVID-19 в Украине может достичь от 15-16,2 тысяч в сутки. В первую неделю апреля 2021 года количество украинцев, у которых выявлен коронавирус, может возрасти до показателя в 19,7 тысяч в сутки. В то же время количество новых случаев выявления COVID-19 может достичь пика в первых числах апреля и оставить свыше 24 тысяч в сутки.

Об этом свидетельствуют данные прогнозов Национальной академии наук Украины (НАНУ). Для их построения были использованы статистическая модель Facebook Prophet и компартментная модель SEIR-U.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта — 6 апреля 2021", — говорится в опубликованных выводах ученых.

В то же время, согласно детальному прогнозу, количество новых случаев COVID-19 может достичь пика в первых числах апреля — до 24 860 (Prophet) или 24 107 (SEIR-U) за сутки.

Таблица: НАНУ

Более того, по оценке НАНУ, темпы роста показателей заболеваемости свидетельствуют об удвоении количества новых случаев коронавирусной инфекции за последние три недели.

"Наблюдаемая летальность составляет около 2,5% среди выявленных больных и почти на 30% превышает показатель осенней волны. На фоне пандемии в 2020 году произошло снижение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении и при достижении 65-ти лет на величину от 0,5 до 1 года в сравнении с максимумами того же года", — отмечают в НАНУ.

Напомним, что за сутки 23 марта в Украине зафиксировано 14 тысяч 174 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 750 детей и 434 медработников.

Госпитализировано было 5438, выписано из больниц — 5090. Выздоровело же всего 7386 человек, а вот умерло — 342, что является наибольшим показателем за все время пандемии.