Китайской вакцине доверяют почти вдвое меньше украинцев, чем индийской — опрос

Вакцине китайского производства доверяет лишь около 17% украинцев, а индийской — около 30%, в то время как американским и европейским производителям — около половины опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты последнего большого исследования социологической группы "Рейтинг" на тему коронавируса и вакцинации в Украине.

В частности, опрос выявил, что по сравнению с февралем украинцы стали чаще интересоваться новостями о коронавирусе: часто это делают уже 59% опрошенных против 49% в прошлом месяце, а вообще не интересуются лишь 7% против 11% ранее.



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Интерес к данной теме больше проявляется у граждан с ростом возраста и лояльности к вакцинации.



Также с января вырос с 39% до 45% процент украинцев, боящихся заболеть Covid-19, а с 78% до 80% — процент боящихся, что заболеет кто-то из их близких.



Количество людей, не определившихся с тем, страшнее ли коронавирус обычного гриппа, за прошедший год эпидемии снизилось с 14% до 2%. В то же время больше из них оказалось сторонников тезиса, что коронавирус не страшнее гриппа: их число выросло с 32% до 39%, в то время как сторонников мнения о большей опасности коронавируса — с 54% до 59%.



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В то же время 71% респондентов считает, что коронавирус создан искусственно, и лишь 19% — что появился естественным путем. Среди тех, кто выразил первое мнение, 40% в качестве цели указали уменьшение численности населения, 31% — научный эксперимент, 27% — создание бактериологического оружия, 17% — создание экономического кризиса, 16% — заработок на вакцине, а 12% — контроль за людьми (на этот вопрос можно было дать один или два ответа).



Придерживающихся обратного мнения больше всего среди сторонников "Европейской солидарности" (30%) и Партии Шария (25%).



Относительно январского опроса число респодентов, заявляющих, что лично переболели Covid-19, выросло с 16% до 24%. На западе Украины таких уже 28%, а на востоке — лишь 15%. По возрастам же наименее часто об этом говорят люди старшего поколения (от 60 лет).



Из 353 человек, заявивших в ходе опроса о своей болезни, 48% утверждают, что получили соответствующий результат тестирования, а остальные — что определили это по симптомам. В то же время 42% переболели легко, а 13% — в тяжелой форме.



Мнения же украинцев о вакцинации против Covid-19 разделились примерно пополам. К супер-лояльным себя отнесли 26%, к лояльным 11%, к нейтральным — 18%, к критикам — 10%, к супер-критикам — 31%.



Больше всего — половина опрошенных — супер-критиков среди сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь", по сумме критиков и супер-критиков (73%) лидируют сторонники Партии Шария. Наиболее лоялен к вакцинации электорат "Евросолидарности" и "Украинской стратегии Гройсмана".



При этом доверие к вакцинации против других болезней в Украине с 2017 года выросло с 84% до 89%. Доля антипрививочников, в свою очередь, упала с 11% до 8%.



В целом 71% опрошенных считает, что массовая вакцинация от коронавируса будет содействовать уменьшению заболеваемости в мире, и лишь 24% так не считает.



Даже среди супер-критиков вакцинации в Украине согласных с этим тезисом набрался 41%, а среди "не готовых к вакцинации" — 50%.



Больше всего — около половины опрошенных — украинцы доверяют вакцинам, произведенным в США, Великобритании и странах Евросоюза. Индийской же вакцине (а сейчас в Украине прививают только ею) полностью доверяет лишь 5%, еще 25% скорее доверяет, 21% — скорее не доверяет, а 24% — не доверяет совершенно.

Китайской же вакцине, которую уже везут для применения в Украине, доверяет лишь 17% суммарно, а не доверяет 35%. В то же время относительное большинство в 46% пока не сложили своего мнения. При этом российским вакцинам совершенно не доверяет 44% опрошенных и еще 14% скорее не доверяют — при суммарном уровне доверия также около 17%.



Индийской вакцине больше всего доверяют сторонники "Евросолидарности" и "Голоса" (50% и 51%), а российской — сторонники Партии Шария (67%), "партии Мураева" (имеются в виду "Наши") (64%) и ОПЗЖ (55%).



Число готовых привиться от Covid-19, если вакцина появится в свободной продаже в аптеках, выросло с февраля с 32% до 38%, а если прививка будет бесплатной — с 39% до 47%.



В то же время число готовых к вакцинации, если государство будет страховать от возможных побочных эффектов, оказалось еще на 10 пунктов выше — 57%.



При этом большинство готово к вакцинации только среди людей старше 50 лет, причем у женщин оно заметно меньше, чем у мужчин.



Привиться от коронавируса, если это будет бесплатно, готовы даже 7% супер-критиков вакцинации и 17% считающих опасными все вакцины.



Среди тех, кто доверяет вакцине индийского производства, конкретно препарату Covishield, не доверяют 38%, а доверяют 60%. Для сравнения, среди доверяющих в принципе британским вакцинам (а Covishield является копией препарата британской компании AstraZeneca) индийской версии доверяют лишь 39%, а не доверяют 58%.



Среди всех респондентов 16% считают опасными все вакцины от коронавируса, а 46% — некоторые из них. 6% опрошенных, наоборот, считает все вакцины безопасными, а 24% — большинство вакцин.



51% опрошенных считают, что люди в Украине не хотят вакцинироваться от Covid-19 потому, что не доверяют уже завезенному препарату, 47% — из-за страха побочных эффектов, а по 21% выбрали варианты "недоверие власти" и "вакцина не защищает от новых штаммов вируса".



Большинство опрошенных все же придерживается тезиса, что вакцины придумали, чтобы защитить людей, хотя 38% считают, что вакцины используют для контроля за людьми и заработка.



Сторонников первого варианта больше всего среди электората "Евросолидарности" (78%) и "Голоса" (76%), второго — у "Наших" (55%), Партии Шария (49%), ОПЗЖ и Радикальной партии (по 48%).



Сам процесс вакцинации в Украине 53% оценивают негативно и лишь 8% позитивно.



46% украинцев считает, что наибольшую ответственность за вакцинацию несет министр здравоохранения, лишь 16% (против 22% в феврале) считают, что это президент. В то же время с 10% до 15% выросло число отводящих такую роль главному санитарному врачу.



Большинство опрошенных — 61% — заявили, что им хватает информации о ходе вакцинации в Украине, а вот 13% ее не хватает совершенно.



В то же время до сих пор 44% не знают, как записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса. Хорошо же об этом осведомлены лишь 24%.



Также выяснилось, что 62% респондентов все же не считают, что лучше переболеть Covid-19, чем вакцинироваться (даже среди супер-критиков вакцинации в Украине таковых 36%). В свою очередь, 53% не согласны с тем, что уже переболевшим не нужно прививаться от коронавируса (среди супер-критиков вакцинации таковых набралось 25%).



В целом 15% опрошенных заявили, что вакцина более опасна, чем сам вирус. Иного мнения придерживается большинство в 74%.



Так, среди электората "Голоса" последних — 97%, а УСГ — 94%, в то же время среди сторонников Партии Шария — лишь 58%, "Наших" — 53%, но тоже, как видно, большинство.



Опрос был проведен 18-19 марта среди 1500 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,5%.

Отмечается также, что опрос проведен по заказу общественной организации экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой "Форума здоровья".